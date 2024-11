SGS-Aktie steigt: SGS bekräftigt Ziele auf Investorentag

Entsprechend bestätigt das Unternehmen die mittelfristigen Ziele bis 2027 sowie die Prognosen für das laufende Gesamtjahr 2024.

Für 2024 rechnet SGS weiterhin mit einem organischen Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, wie aus einer Medienmitteilung zum Kapitalmarkttag vom (heutigen) Mittwoch hervorgeht. Zudem soll die operative Marge weiter verbessert werden. Dieses Ziel hatte SGS letztmals Ende Oktober anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bekräftigt.

Auch die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt. So strebt SGS bis 2027 ein jährliches organisches Wachstum zwischen 5 und 7 Prozent bei deutlich höheren Margen an. Die bereinigte operative Gewinnmarge soll bis dahin um mindestens um 1,5 Prozentpunkte verbessert werden.

Signifikantes Wachstum im Bereich Nachhaltigkeit

Das Management rechnet bis 2027 konkret mit einem zusätzlichen Umsatz von mindestens 600 Millionen Franken im Bereich Nachhaltigkeit und mindestens 200 Millionen Franken zusätzlich im Bereich Digital Trust. Zudem soll sich der Umsatz in Nordamerika dank einer neuen geografischen Ausrichtung bis dahin verdoppeln, wie es heisst.

Das Wachstum will SGS auch durch Akquisitionen vorantreiben. So rechnet der Konzern damit, dass Akquisitionen zwischen 2024 und 2027 ein bis zwei Prozent zum jährlichen Umsatzwachstum beitragen werden. Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Kauf von MP Machinery, einem Spezialisten für Nukleartests in Nordamerika, gibt SGS am (heutigen) Mittwoch die zehnte Akquisition in diesem Jahr bekannt.

Das Kostensenkungsprogramm in Höhe von 100 Millionen Franken schreite derweil schneller voran als geplant, heisst es weiter. So seien zusätzliche Einsparungen von 50 Millionen durch Beschaffungsinitiativen identifiziert worden.

Der Warenprüfkonzern hat am Kapitalmarkttag seine mittelfristigen Ziele bestätigt und rechnet mit weiteren Kosteneinsparungen. Analysten zeigen sich entsprechend wenig überrascht, heben die zusätzlichen Einsparungen aber positiv hervor.

Bis um 9.55 Uhr steigt die SGS-Aktie um 1,4 Prozent auf 88,10 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,7 Prozent im Plus steht. Am Vortag gaben die Titel allerdings um 0,8 Prozent nach. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.

Der Warenprüfkonzern bekräftigte am Kapitalmarkttag seine bisherige Strategie. Entsprechend wurden die Mittelfristziele bis 2027 sowie die Prognose für das laufende Jahr 2024 bestätigt. Im Fokus stehen dabei die Region Nordamerika sowie der Bereich Nachhaltigkeit. Zudem sollen auch weiterhin Akquisitionen zum Wachstum beitragen.

Positiv wurden von den Analysten vor allem die geplanten zusätzlichen Einsparungen von 50 Millionen Franken im Einkauf aufgenommen. Diese sollen bis Ende 2025 zusätzlich zu den bereits bekannten 100 Millionen an Kosteneinsparungen erreicht werden.

Das Vertrauen, dass SGS die angestrebte Margenverbesserung schaffen könne, sei in den letzten Monaten klar gestiegen, heisst es im Kommentar der ZKB. "Zudem sind die zusätzlichen Einsparungen eine positive Überraschung." Für SGS spreche auch die anhaltend gute Dynamik im TIC-Sektor und die moderate Bewertung der Aktie, so der zuständige Analyst.

