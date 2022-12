SGS-Aktie: SGS hat Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Franken beendet - Übernahme von Geschäft für Meeresfrüchte-Tests in Galicien

Laut Mitteilung vom Donnerstag wurden dabei 113'499 Namenaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2202,66 Franken pro Aktie zu einem Gesamtbetrag von 250 Millionen Franken zurückgekauft. Das entspricht 1,51 Prozent des aktuellen Aktienkapitals.

Der Rückkauf dauerte genau ein halbes Jahr und lief über eine zweite Handelslinie an der Schweizer Börse SIX. SGS wird an der kommenden Generalversammlung die Vernichtung der zurückgekauften Aktien beantragen.

Zuletzt hatte SGS im Jahr 2020 eigene Aktien zurückgekauft. Damals hatte der Konzern 70'700 Namenaktien im Gesamtvolumen von 169,3 Millionen Franken erworben, was damals einem Prozent des gesamten Aktienkapitals entsprochen hatte. Die zurückgekauften Titel wurden später ebenfalls vernichtet.

Übernahme von Geschäft für Meeresfrüchte-Tests in Galicien

Der Warenprüfkonzern SGS übernimmt das Prüfgeschäft und die Vermögenswerte der "Asociación de Mejilloneros Cabo de Cruz". Die Genossenschaft von Muschelproduzenten hat ihren Sitz im spanischen Boiro in Galicien. Das 2012 gegründete Labor der Genossenschaft biete mikrobiologische und Biotoxin-Analysedienstleistungen an und verfüge über eine Zulassung für die Untersuchung von Meeresfrüchten, teilte SGS am Donnerstag mit.

Das Labor sei nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. SGS baue damit das Portfolio an Prüfdienstleistungen für den spanischen Lebensmittelmarkt weiter aus, heisst es weiter. Die Akquisition stehe im Einklang mit dem strategischen Fokus von SGS, das Netzwerk von Lebensmitteldienstleistungen und Laboren in Europa zu erweitern. Ein Kaufpreis wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Genf (awp)