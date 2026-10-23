SGS-Aktie rückt nach Umsatzzahlen über 100-Franken-Schwelle vor

Zürich (awp) - Die Aktien von SGS sind am Freitag nach einem tieferen Start ins Plus vorgestossen. Der Warenprüfkonzern hat im dritten Quartal den höchsten je erreichten Quartalsumsatz erzielt und mit dem organischen Wachstum die Konsenserwartungen leicht übertroffen. Nun warten die Investoren auf den neuen Mittelfristplan, den SGS am Investorentreffen Mitte November vorstellen wird.

Gegen 09.55 Uhr rücken die SGS-Valoren um 0,4 Prozent auf 101,30 Franken vor. Damit notieren die Titel auf einem Mehrjahreshöchstniveau. Zuletzt hatte der Titel im Frühjahr 2022 100 Franken und mehr gekostet. Der SMIM notiert derweil am Freitagmorgen mit 0,2 Prozent leicht im Minus.

SGS habe das Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt, dabei aber auch von leichtem Rückenwind von der Währungsfront profitiert, heisst es im Kommentar der Bank Vontobel. Die Gruppe habe die 2026-Ziele bekräftigt und sei auch gut auf Kurs, um die in der "Strategie 2027" gesetzten Vorgaben zu erreichen.

Das organische Wachstum sei mit 5,7 Prozent leicht über den Erwartungen ausgefallen, hält auch die ZKB in ihrem Kommentar fest. Demgegenüber sei der Konkurrent organisch mit 6,2 Prozent etwas schneller gewachsen. Bei SGS seien nun alle Augen auf das Investorentreffen vom 17. und 18. November in Berlin gerichtet. Denn da wird der Konzern vermutlich eine neue mittelfristige Strategie mit neuen Finanzzielen präsentieren.

SGS habe mit den Angaben zur Umsatzentwicklung etwas besser als erwartet abgeschnitten und im Cybergeschäft wie auch mit Nachhaltigkeitslösungen die Vorgaben deutlich übertroffen, schreibt auch RBC Capital Markets. Deren Experten sehen den TIC-Sektor (Testing, Inspection und Certification) insgesamt über den gesamten Konjunkturzyklus allerdings auch Risiken ausgesetzt. Allerdings gelinge es SGS, unter anderem mit gezielten, wertsteigernden Übernahmen, die Belastungen abzufedern.

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