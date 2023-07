SGS-Aktie mit kleinen Verlusten: SGS ernennt neue Finanzchefin

Géraldine Picaud wird per 1. Dezember 2023 den Posten übernehmen. Sie löst Dominik de Daniel ab, der Ende Januar den Genfer Konzern verlässt.

Picaud kommt vom Zementkonzern Holcim, wo sie bis vor kurzem Group CFO und Mitglied der Konzernleitung gewesen ist, wie SGS am Dienstag weiter mitteilt. Davor war sie jahrelang unter anderem Group CFO und Mitglied des Executive Committee bei Essilor International und beim Spezialchemiekonzern Safic Alcan. Sie werde die Bereiche Group Finance, Procurement, Mergers & Acquisitions, IT, Digital und Strategic Transformation leiten.

An der SIX verlieren SGS-Valoren am Dienstag zeitweise 0,27 Prozent auf 81,64 Franken.

pre/rw

Genf (awp)