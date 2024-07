SGS-Aktie mit Gewinnen: Übernahme des französischen Kosmetik-Testinstituts IEC

Er kauft das im Bereich der Kosmetik tätige Forschungsinstitut Institut d'Expertise Clinique (IEC).

Das im Jahr 1900 gegründete IEC führt Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien sowie diverse Tests für Kosmetik, Körperpflege- und Hygieneprodukte durch, wie SGS am Mittwoch mitteilte. Das Institut bedient Kunden in Europa, Asien und Afrika, darunter die bekanntesten globalen Marken der Kosmetikindustrie. Insgesamt beschäftigt das IEC rund 150 Vollzeitangestellte.

Mit der Übernahme stärke SGS seine Position in der Kosmetik- und Hygieneprüfung, wird CEO Géraldine Picaud in der Mitteilung zitiert. IEC bringe nicht nur eine starke wissenschaftliche Expertise sondern ergänze SGS auch bezüglich geografischer Präsenz und Dienstleistungsangebot.

Der Vollzug der Übernahme unterliegt laut den Angaben noch den "üblichen Vorbedingungen", einschliesslich eines Konsultationsverfahrens mit den Angestellten in Frankreich.

Die SGS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,92 Prozent im Plus bei 81,30 Franken.

