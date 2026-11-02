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02.11.2026 12:00:07
SGS-Aktie leichter: Übernahme des französischen Fahrzeugprüf-Spezialisten Protechnologies
Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS verstärkt sein Geschäft mit Fahrzeugkontrollen in Frankreich.
Protechnologies unterstützt unabhängige Fahrzeugprüfstellen beim Aufbau und Betrieb ihrer Zentren. Das 1993 gegründete Unternehmen betreibt unter der Marke "Mon Contrôle Technique" ein Netzwerk mit 550 Prüfstellen in ganz Frankreich.
Mit der Übernahme ergänzt SGS seine bestehenden französischen Prüfstellennetze Auto Sécurité und Sécuritest. Gleichzeitig baut der Konzern sein Angebot bei der technischen Kontrolle von Lastwagen aus.
Die Marke "Mon Contrôle Technique" soll als dritte Marke neben den beiden bestehenden Netzen weitergeführt werden. Die angeschlossenen Prüfstellen behielten ihre Unabhängigkeit, hiess es. Auch die Geschäftsleitung von ProTechnologies bleibe unverändert. Thomas Bozon werde das Unternehmen weiterhin führen.Im Schweizer Handel verliert die SGS-Aktie zeitweise 0,20 Prozent auf 103,40 Franken.
awp-robot/to
Genf (awp)
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