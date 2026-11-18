|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zahlen präsentiert
|
18.11.2026 13:23:00
SGS-Aktie legt zu: Konzern setzt sich bis 2030 ambitionierte Wachstumsziele
SGS richtet seine Strategie neu aus und setzt bis 2030 auf höhere Margen und kräftiges Wachstum in ausgewählten Geschäftsfeldern.
"Wir sind heute stärker denn je", sagte Konzernchefin Géraldine Picaud am Dienstag an einem Medienbriefing im Vorfeld des Kapitalmarkttags in Berlin. SGS habe seine Position als Branchenführer gefestigt. "Mit der neuen Strategie bis 2030 wollen wir nun auf den Fortschritten der vergangenen Jahre aufbauen."
SGS strebt bis 2030 höhere operative Marge an
Das organische Umsatzwachstum soll wie in der letzten Strategieperiode 5 bis 7 Prozent pro Jahr betragen. Hinzu kommen soll ein jährliches akquisitionsbedingtes Wachstum von 1 bis 2 Prozent.
Bei der Profitabilität strebt der Konzern dagegen eine weitere Verbesserung an. Die bereinigte operative Marge soll bis 2030 auf mindestens 17 Prozent steigen. Für 2026 rechnet SGS mit einer Marge von mindestens 16 Prozent, nachdem diese 2023 noch bei 14,7 Prozent gelegen hatte.
Picaud betonte allerdings, dass die Margenverbesserung nicht zwingend gleichmässig verlaufen werde. Zudem müsse SGS weiterhin in Wachstum, Fachkräfte und neue Technologien investieren. Eine kurzfristige Maximierung der Profitabilität zulasten des Wachstums komme nicht infrage.
Digital Trust und Nachhaltigkeit im Fokus
Besonders stark wachsen will SGS im Geschäft mit digitalen Sicherheits- und Vertrauensdienstleistungen. Der Umsatz soll im Bereich Digital Trust bis 2030 auf mindestens 750 Millionen Franken steigen. Gegenüber dem prognostizierten Wert von mehr als 350 Millionen für 2026 entspricht dies mehr als einer Verdoppelung und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 20 Prozent.
Auch im Nachhaltigkeitsgeschäft soll der Umsatz bis 2030 von erwartet rund 1 Milliarde Franken im Jahr 2026 auf rund 1,5 Milliarden Franken steigen. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 12 Prozent.
Picaud sieht in beiden Bereichen grosse Chancen. Die Nachfrage werde unter anderem durch neue gesetzliche Vorgaben und das zunehmende Bedürfnis der Konsumenten nach Sicherheit und Schutz angetrieben.
SGS hält an bisheriger Dividendenpolitik fest
An der bisherigen Dividendenpolitik will SGS festhalten. Vorgesehen ist weiterhin eine Ausschüttung von 3,20 Franken je Aktie, wobei die Aktionäre zwischen einer Bar- und einer Aktiendividende wählen können sollen.
Zudem strebt der Konzern eine Kapitalrendite von über 20 Prozent an. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA soll zwischen 1,5 und 2,0 liegen.
SGS erwartet für 2026 weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum
Für 2026 erwartet SGS einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Franken (2025: 6,95 Mrd) und einen bereinigten operativen Gewinn von mehr als 1,2 Milliarden Franken (2025: 1,11 Mrd). Die Ziele des bisherigen Strategieprogramms bis 2027 sieht der Konzern damit weitgehend bereits vorzeitig erreicht.
Die neuen Mittelfristziele kommen bei Analysten insbesondere mit Blick auf die angestrebte Margenverbesserung gut an. Die UBS zeigt sich vom Ziel einer bereinigten operativen Marge von mindestens 17 Prozent positiv überrascht. Angesichts möglicher negativer Währungseffekte, Übernahmen und Wachstumsinvestitionen hatte die Bank mit einer weniger verbindlichen Vorgabe gerechnet. Allerdings liege das Ziel bereits im Rahmen der Markterwartungen, weshalb der Spielraum für höhere Gewinnschätzungen begrenzt sei.
Auch Vontobel sieht das Margenziel über den eigenen Erwartungen. Künftige Wertsteigerungen erwartet der zuständige Analyst durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Effizienzsteigerungen und gezielten Übernahmen.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bezeichnet die neuen Ziele als attraktiv und zugleich realistisch. Auch die Bewertungskennzahlen deuteten nicht auf eine übermässig hohe Bewertung der Aktie hin. Den fairen Wert beziffert der zuständige Experte auf 116 Franken.
SGS-Aktie legt nach Kapitalmarkttag leicht zu
An der Börse kommen die Nachrichten ebenfalls leicht positiv an. An der SIX gewinnt die Aktie 0,49 Prozent auf 102,40 CHF.
awp international
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SGS SA
|
18.11.26
|SGS-Aktien nach neuen Mittelfristzielen leicht im Plus (AWP)
|
17.11.26
|Hinweis: SGS-Capital-Markets-Day erst am morgigen Mittwoch (AWP)
|
16.11.26
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SGS-Aktie gibt nach: Prüfkonzern übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories (AWP)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu SGS SA
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SGS am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.