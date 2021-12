SGS SA Aktie News: SGS SA reagiert positiv

Die SGS SA-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt in Grün und gewann 0.7 Prozent auf 2'981.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'517 Punkten steht. Die SGS SA-Aktie zog in der Spitze bis auf 2'981.00 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2'963.00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'067 SGS SA-Aktien.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SGS SA ein EPS in Höhe von 97.51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. ist die Muttergesellschaft einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie für Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. Der Konzern betreibt weltweit über 2.600 Büros und Labore. Das Kerngeschäft lässt sich in vier Bereiche unterteilen: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die zentrale Kompetenz von SGS sind Kontrollen für den internationalen Handel, von Produkten in den Bereichen Landwirtschaft und Rohstoffe sowie Konsumgüter. Im Weiteren bietet die Unternehmensgruppe Zertifizierungen für Regierungen sowie für öffentliche und private Institutionen an. Im Bereich Verifizierung stellt die Gesellschaft sicher, dass die untersuchten Produkte und Services international definierten Richtlinien entsprechen. Die von der SGS Gruppe offerierten lokalen und strategischen Dienstleistungen konzentrieren sich vorrangig auf die Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene. Ein weiteres Betätigungsfeld ist e-Commerce. Dort möchte sich die Gesellschaft als anerkannter Warenprüfer im B-to-B Bereich profilieren. SGS Zertifikate sollen speziell dort für Transparenz sowie für die sichere Abwicklung von Online-Transaktionen stehen. Über das Portal SGSonSite können sich die Kunden über die Zertifikate informieren und auf Dienstleistungen der SGS Unternehmensgruppe zugreifen.

Redaktion finanzen.net