|Übernahme
|
10.11.2026 07:43:00
SGS-Aktie im Fokus: Prüfkonzern übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories
Der Warenprüfkonzern SGS baut sein Geschäft in Nordamerika mit einer Übernahme aus.
Deibel Laboratories wurde 1967 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Florida und beschäftigt über 400 Mitarbeitende in den USA und Kanada. Das Unternehmen ist unter anderem auf mikrobiologische Untersuchungen, Lebensmittelchemie sowie Tests auf Allergene und Krankheitserreger spezialisiert.
Mit der Übernahme verdoppelt SGS nach eigenen Angaben sein Geschäft mit Lebensmittelprüfungen in Nordamerika. Gleichzeitig wächst das entsprechende Labornetzwerk auf 23 Standorte. Zudem verspricht sich der Konzern zusätzliche Möglichkeiten für den Verkauf weiterer Dienstleistungen an bestehende Kunden.
Der Abschluss der Transaktion wird Anfang 2027 erwartet. Voraussetzung sind unter anderem die Genehmigungen der zuständigen Behörden.
uh/jl
Baar (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker starten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.