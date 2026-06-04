SGS-Aktie höher: Übernahme von US-Bioanalytik-Spezialist CMIC

Der Warenprüfkonzern hat die in Chicago ansässige CMIC übernommen.

CMIC betreibt laut den Angaben vom Mittwochabennd eine GLP-konforme Anlage mit 2500 Quadratmetern Fläche und bietet bioanalytische Tests für Pharma- und Biotechunternehmen in präklinischen und klinischen Entwicklungsphasen an. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden nicht gemacht.

Mit der Übernahme stärke SGS die Kapazitäten in Nordamerika, dem laut Unternehmen weltweit grössten Markt für bioanalytische Testdienstleistungen.

Die Papiere von SGS steigen im Schweizer Handel zeitweise um 1,5 Prozent auf 89,14 Franken.

yz/rw

Baar (awp)