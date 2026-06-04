SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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04.06.2026 14:09:00
SGS-Aktie höher: Übernahme von US-Bioanalytik-Spezialist CMIC
SGS baut das Geschäft mit bioanalytischen Tests in Nordamerika aus.
CMIC betreibt laut den Angaben vom Mittwochabennd eine GLP-konforme Anlage mit 2500 Quadratmetern Fläche und bietet bioanalytische Tests für Pharma- und Biotechunternehmen in präklinischen und klinischen Entwicklungsphasen an. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden nicht gemacht.
Mit der Übernahme stärke SGS die Kapazitäten in Nordamerika, dem laut Unternehmen weltweit grössten Markt für bioanalytische Testdienstleistungen.
Die Papiere von SGS steigen im Schweizer Handel zeitweise um 1,5 Prozent auf 89,14 Franken.
yz/rw
Baar (awp)
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