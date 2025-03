SGS -Aktie höher: SGS stellt künftig SCDF-zertifizierte Konformitätsnachweise für Brandschutzprodukte aus

Damit kann der Warenprüfkonzern von der SCDF genehmigte Konformitätszertifikate für nach Singapur exportierte Brandschutzprodukte ausstellen.

Die Zertifikate erleichterten erheblich den Markteintritt für Unternehmen nach Singapur und in die gesamte südostasiatische Region, teilte das Genfer Unternehmen am Donnerstag mit. Damit helfe SGS Firmen, sich im komplexen Zertifizierungssystem Singapurs zurechtzufinden und in wachstumsstarke Nachbarmärkte wie Malaysia, Indonesien und Thailand zu expandieren.

SGS von OECD für Prüfung von Freihandelszone in Barcelona ausgezeichnet

Der Warenprüfkonzern ist zudem von der OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des illegalen Handels für die Prüfung einer Freihandelszone in Barcelona ausgezeichnet worden. Der Genfer Konzern leitete von 2021 bis 2024 die Taskforce Freihandelszone des TIC-Rates und war für die Koordination und Vorbereitung des Systems verantwortlich.

Das OECD-Zertifizierungssystem bewerte und überwache die Einhaltung eines Verhaltenskodex für Freihandelszonen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Eine Freihandelszone ist den Angaben zufolge ein Gebiet, in dem mehrere Länder ein Freihandelsabkommen unterzeichnet haben und untereinander keine oder nur geringe Handelsbarrieren in Form von Zöllen oder Quoten aufrechterhalten.

Die Zertifizierung eröffne einen bedeutenden Markt, so SGS weiter. Denn weltweit gebe es rund 6000 Freihandelszonen, die von diesem freiwilligen Zertifizierungssystem profitieren könnten, um ihre Glaubwürdigkeit im Handel zu stärken, heisst es weiter.

Die SGS-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,27 Prozent im Plus bei 88,08 Franken.

jl/cg

Genf (awp)