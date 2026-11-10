SGS-Aktie gibt nach: Prüfkonzern übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Kauf von Deibel Laboratories unterzeichnet, einem auf Lebensmittelsicherheit spezialisierten Prüfdienstleister, wie SGS am Dienstag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Deibel Laboratories wurde 1967 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Florida und beschäftigt über 400 Mitarbeitende in den USA und Kanada. Das Unternehmen ist unter anderem auf mikrobiologische Untersuchungen, Lebensmittelchemie sowie Tests auf Allergene und Krankheitserreger spezialisiert.

Mit der Übernahme verdoppelt SGS nach eigenen Angaben sein Geschäft mit Lebensmittelprüfungen in Nordamerika. Gleichzeitig wächst das entsprechende Labornetzwerk auf 23 Standorte. Zudem verspricht sich der Konzern zusätzliche Möglichkeiten für den Verkauf weiterer Dienstleistungen an bestehende Kunden.

Der Abschluss der Transaktion wird Anfang 2027 erwartet. Voraussetzung sind unter anderem die Genehmigungen der zuständigen Behörden.

Die SGS-Aktie notiert am Dienstag an der SIX zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 101,97 Franken.

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Baar (awp)