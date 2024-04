SGS-Aktie gesucht: Mehrheit der Aktionäre will Dividende in Form neuer Aktien

Im Detail waren es laut Mitteilung vom Montag 64,9 Prozent, welche neue Aktien wählten und entsprechend 35,1 Prozent, welche sich für die Barauszahlung entschieden.

Zuvor hatten sie an der Generalversammlung Ende März die Ausrichtung einer Dividende entweder als Cash-Dividende von 3,20 Franken je Aktie oder in Form von Aktien genehmigt. Insgesamt wurden so 4,96 Millionen neue Aktien ausgegeben.

Die Aktien wurden wie angekündigt zu einem Abschlag von 6 Prozent zum Marktpreis der SGS-Papiere bewertet. Damit ergab sich ein Ausschüttungswert von 77,08 Franken pro Aktie.

Die Auslieferung der neuen Aktien und die Auszahlung der insgesamt 207,3 Millionen Franken Bardividende sei für den 25. April 2024 geplant. Der hohe Anteil der neuen Aktien ermögliche es, knapp 400 Millionen Franken an Barmitteln in bedeutende Wachstumschancen umzuleiten, liess sich Konzernchef Géraldine Picaud in der Mitteilung zitieren.

Die SGS-Aktie klettert zeitweise im Schweizer Handel um 1,01 Prozent auf 82,83 Franken.

