SGS-Aktie freundlich: SGS übernimmt Metair Lab in Frankreich - Rüfenacht neuer CEO von Bluesign

Die Gesellschaft erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 20 Beschäftigten einen Umsatz von 2,3 Millionen Euro, wie SGS am Dienstag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Metair Lab bietet in Frankreich Luftprobenahmen und Asbesttests an und ist sowohl für die Asbest- als auch für die Luftqualitätsbewertung akkreditiert. Das Unternehmen habe auch eine Lösung für die Luftqualität in Innenräumen entwickelt, heisst es weiter.

Das 2013 gegründete Unternehmen verfügt über zwei Standorte im Südosten Frankreichs (Lyon und Chambéry). Es wird den Angaben zufolge nun Teil des französischen Netzwerks von Gesundheits- und Hygienetestlaboren von SGS.

SGS ernennt Daniel Rüfenacht zum CEO der Tochter Bluesign

Bei SGS hat Daniel Rüfenacht am heutigen Dienstag die Leitung der Tochtergesellschaft Bluesign Technologies übernommen. Er löst in dieser Funktion Jill Dumain ab, die bei SGS im Bereich Sustainability Solutions neu die Rolle der Global Vice President einnimmt, wie die Gruppe mitteilte.

Rüfenacht stiess 2008 zu SGS und arbeitete ab 2017 als Group Vice President für Corporate Communications & Sustainability. Nun werde er seine Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit bei Bluesign einbringen, heisst es. Das 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in St. Gallen ist Lösungsanbieter und Wissensvermittler sowie unabhängiger Gutachter im Bereich der nachhaltigen Textilherstellung.

SGS-Aktien legen an der SIX um 0,36 Prozent zu auf 2'813,00 Schweizer Franken.

