SGS-Aktie freundlich: Aktienrückkaufprogramm geplant

Das Programm beginnt am morgigen Dienstag, 21. Juni, an der SIX Swiss Exchanges auf einer zweiten Handelslinie und soll spätestens Ende Jahr zu Ende gehen, wie SGS am Montag mitteilte. Mittels Aktienrückkauf will SGS das Kapital reduzieren.

Zuletzt hatte SGS im Jahr 2020 eigene Aktien zurückgekauft. Damals hatte der Konzern 70'700 Namenaktien im Gesamtvolumen von 169,3 Millionen Franken erworben, was zu dieser Zeit knapp einem Prozent des gesamten Aktienkapitals entsprochen hatte. Die zurückgekauften Titel wurden später vernichtet.

Im Schweizer Handel klettert die SGS-Aktie zeitweise um 1,67 Prozent auf 2'095,50 Franken.

mk/tv

Genf (awp)