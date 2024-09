SGS-Aktie etwas tiefer: SGS-Personalchefin verlässt das Unternehmen

Sie gibt familiäre Verpflichtungen als Grund für ihre Entscheidung an, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Sun verlässt das Unternehmen, weil sie nicht wie von Firmenchefin Géraldine Picaud in der "Strategy 27" gefordert, von den USA in die Schweiz umziehen kann. Die Strategie sieht vor, dass der Personalchef des Konzerns in der Schweiz angesiedelt sein soll. Bis die Nachfolge bestimmt ist, wird Géraldine Picaud die HR-Abteilung auf interimistischer Basis leiten.

Sun kam im Januar 2022 zu SGS. In dieser Zeit habe sie die Geschäftsleitung massgeblich bei den jüngsten Führungswechseln und der Nachfolgeplanung unterstützt, hiess es weiter. Zudem sei in ihrer Amtszeit die HR-Abteilung umgestaltet und gestärkt worden.

Die SGS-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,15 Prozent auf 95,42 CHF.

Genf (awp)