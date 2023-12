SGS-Aktie: Crop Science Geschäft wird an Eurofins Scientific veräussert

Übernommen werden diese von der Eurofins Scientific mit Sitz in Luxemburg. Die börsenkotierte Gruppe ist spezialisiert auf Analyselabore.

Das verkaufte Geschäft beschäftigt an weltweit 14 Standorten rund 480 Mitarbeitende und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 46 Millionen Franken, wie SGS am Montag mitteilte. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Der Verkauf von Crop Science ermögliche den angestrebten Fokus auf die Bereiche Nahrungsmittel, Gesundheit und Kosmetik in der Division Health and Nutrition, so SGS. Die Transaktion unterliege noch den behördlichen Zustimmungen und solle in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

cf/ra

Genf (awp)