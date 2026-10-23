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23.10.2026 16:33:37
SGL Carbon-Aktie im Aufwind: US-Standort verkauft - Prognose für Finanzmittelzufluss erhöht
SGL Carbon hat einen Käufer für seinen ehemaligen Karbonfaser-Standort Moses Lake in den USA gefunden.
Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 bleiben unverändert, weil es sich um einen Sondereffekt handele, so das Unternehmen weiter. Die Prognose für den freien Finanzmittelzufluss steige allerdings um 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher wurde hier das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angestrebt. Der Aktienkurs von SGL Carbon legte auf die Nachrichten hin via XETRA zuletzt um 3,87 Prozent zu auf 4,96 Euro.
/mis/he
WIESBADEN (awp international
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