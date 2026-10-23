SGL Carbon-Aktie im Aufwind: US-Standort verkauft - Prognose für Finanzmittelzufluss erhöht

Der Standort gehe für insgesamt 70 Millionen US-Dollar, davon 45 Millionen 2026 und 25 Millionen 2027, an die Investorengesellschaft Refactor Moses, wie der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller am Freitag mitteilte. Das Unternehmen hatte die Produktion in Moses Lake im Zuge der Restrukturierung des ehemaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers im August 2025 beendet.

Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 bleiben unverändert, weil es sich um einen Sondereffekt handele, so das Unternehmen weiter. Die Prognose für den freien Finanzmittelzufluss steige allerdings um 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher wurde hier das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angestrebt. Der Aktienkurs von SGL Carbon legte auf die Nachrichten hin via XETRA zuletzt um 3,87 Prozent zu auf 4,96 Euro.

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WIESBADEN (awp international