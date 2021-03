SGKB beruft Patrick Graf als Leiter Corporate Center in die Geschäftsleitung

St. Gallen (awp) - Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) hat Patrick Graf in die Geschäftsleitung berufen. Er wird als Bereichsleiter Corporate Center Christian Schmid ablösen, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Schmid wurde bekanntlich per 1. Mai 2021 zum neuen CEO der Bank ernannt.

Graf stösst von Postfinance zur St. Galler Kantonalbank. Bei Postfinance sei er mehr als 16 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen tätig gewesen. Seit 2017 war er als Leiter Corporates verantwortlich für das Grossfirmenkundengeschäft sowie den Zahlungsverkehr.

