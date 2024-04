SGKB-Aktie in Grün: St.Galler Kantonalbank kündigt Additional Tier 1 Anleihe vorzeitig

Die St. Galler Kantonalbank bezahlt daher den gesamten Nominalbetrag von 100 Millionen Franken laut einer Mitteilung der Bank vom Mittwoch per erstem Rückzahlungsdatum am 30. Mai 2024 zurück. Die Anleihe, die zu 1,7 Prozent verzinst wird, wurde im November 2017 emittiert (ISIN: CH0373476115). An der SIX legt die Aktie der St. Galler Kantonalbank am Mittwoch zeitweise um 0,42 Prozent auf 483,00 Franken zu.

pre/rw

St. Gallen (awp)