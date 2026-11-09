SG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SG hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.150 USD im Vorjahresquartal.

SG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch