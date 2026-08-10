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10.08.2026 06:37:00
SG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SG äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20.55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16.69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 447.31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 367.40 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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