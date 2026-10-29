SG Mart stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SG Mart stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 4.29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SG Mart noch ein Gewinn pro Aktie von 2.11 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.62 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.04 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.29 INR sowie einen Umsatz von 15.72 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch