SG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SG präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 50.59 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 20.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 36.83 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35.25 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch