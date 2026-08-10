SG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SG hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66.49 KRW, nach 50.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.79 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.28 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch