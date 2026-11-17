SG CHOONGNAM SPINNING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 31.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 21.98 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.89 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch