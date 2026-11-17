SG CHOONGNAM SPINNING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 31.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SG CHOONGNAM SPINNING -16.000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 21.98 Milliarden KRW gegenüber 15.89 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch