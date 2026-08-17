SG CHOONGNAM SPINNING gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SG CHOONGNAM SPINNING hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35.00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SG CHOONGNAM SPINNING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.06 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 27.49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch