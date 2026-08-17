SG CHOONGNAM SPINNING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SG CHOONGNAM SPINNING stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 71.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.06 Milliarden KRW – ein Plus von 5.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SG CHOONGNAM SPINNING 27.49 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch