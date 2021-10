SFS nominiert Schindler-Chef Thomas Oetterli zum neuen Präsidenten - SFS-Aktie gibt nach

Schindler -Konzernchef Thomas Oetterli soll an der Generalversammlung im April 2022 als Nachfolger gewählt werden.

Weil Spoerry die statutarisch vorgesehene Altersgrenze erreiche, werde er dann aus dem Verwaltungsrat ausscheiden, teilte SFS am Montag mit. Dieser ist seit 1999 Präsident des Aufsichtsgremiums. Von 1999 bis 2015 war er zudem CEO. An der GV sollen seine Verdienste für das Unternehmen gewürdigt werden. Der Verwaltungsrat bedankt sich in der Mitteilung für "die langjährige hervorragende Zusammenarbeit".

Oetterli ist den Angaben zufolge seit 2016 CEO von Schindler. Seit 2011 ist er unabhängiges Mitglied des SFS-Verwaltungsrates und führt seit 2014 den Vorsitz des "Audit Committee". Daher verfüge Oetterli über umfassende Kenntnisse der Unternehmensgruppe, hiess es.

Die SFS-Aktie notiert an der SWX derzeit 0,88 Prozent im Minus bei 124,50 Franken.

ys/rw

Heerbrugg (awp)