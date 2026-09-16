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16.09.2026 06:33:03

SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche

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SFS Group AG / Schlagwort(e): Konferenz
SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche

16.09.2026 / 06:33 CET/CEST

Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
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T +41 71 727 53 50   M +41 78 880 49 90
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFS Group AG
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2399940  16.09.2026 CET/CEST

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