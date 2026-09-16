SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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16.09.2026 06:33:03
SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche
|
SFS Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.
Medien & Newsroom
Freundliche Grüsse
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|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
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|E-Mail:
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|www.sfs.com
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|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
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|
2399940 16.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
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06:33
|SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche (EQS Group)
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06:33
|SFS Provides Insights Into Business Areas at Investor Day (EQS Group)
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15.09.26
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15.09.26
|SFS Aktie News: SFS am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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15.09.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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15.09.26
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08.09.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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02.09.26
|Anleihe: SFS nimmt 250 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)