SFS-Aktie: Windenergieanlage geplant

Abklärungen mit verschiedenen Bundes- und Kantonsstellen seien positiv verlaufen, hiess es am Donnerstagabend in einer Mitteilung. In einem nächsten Schritt werde das Anliegen zur Beurteilung den zuständigen lokalen Behörden übergeben und der Dialog mit der Bevölkerung sowie den Umweltverbänden gesucht.

Aktuell verfügt SFS in Heerbrugg über eine Fotovoltaikanlage, welche rund 10 Prozent des eigenen Strombedarfs deckt. Mit Windenergieanlage soll dieser Anteil deutlich ausgebaut werden.

Heerbrugg (awp)