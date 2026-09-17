|Dividenenpolitik bleibt
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17.09.2026 13:06:00
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS hält an seinen mittelfristigen Wachstums- und Margenzielen fest.
SFS bestätigt Umsatz- und Margenziele
So soll ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen und inklusive Konsolidierungseffekten von 3 bis 6 Prozent erreicht werden, wie aus der Präsentation vom Donnerstag hervorgeht. Die adjustierte EBIT-Marge soll im Bereich von 12 bis 15 Prozent liegen. Diese Spannen gelten auch für das Jahr 2026.
Investitionen und Dividende im Fokus
Zudem will SFS weiter investieren - das Capex-Ziel liegt bei 4 bis 6 Prozent des Nettoumsatzes. Für die Aktionäre strebt das Unternehmen Kontinuität bei der Dividende an. Es sind stabile Ausschüttungen in Höhe von 35 bis 50 Prozent des Reingewinns vorgesehen.SFS-Titel zeigen sich an der SIX bei 133,60 CHF kaum verändert.
Heerbrugg (awp)
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