SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS bestätigt Umsatz- und Margenziele

SFS hat zum Kapitalmarkttag auch seine mittelfristige Zielsetzung bestätigt. Bereits am Vortag hatte der Metallverarbeiter seine Guidance für das laufende Jahr bekräftigt.

So soll ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen und inklusive Konsolidierungseffekten von 3 bis 6 Prozent erreicht werden, wie aus der Präsentation vom Donnerstag hervorgeht. Die adjustierte EBIT-Marge soll im Bereich von 12 bis 15 Prozent liegen. Diese Spannen gelten auch für das Jahr 2026.

Investitionen und Dividende im Fokus

Zudem will SFS weiter investieren - das Capex-Ziel liegt bei 4 bis 6 Prozent des Nettoumsatzes. Für die Aktionäre strebt das Unternehmen Kontinuität bei der Dividende an. Es sind stabile Ausschüttungen in Höhe von 35 bis 50 Prozent des Reingewinns vorgesehen.

SFS-Titel zeigen sich an der SIX bei 133,60 CHF kaum verändert.

Heerbrugg (awp)