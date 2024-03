SFS-Aktie vorbörslich unter Druck: SFS mit leichtem Rückgang bei EBIT-Marge - Stabile Dividende versprochen

Der Nettoumsatz stieg um 12,6 Prozent auf 3,09 Milliarden Franken, wie das in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei trieb die nun ganzjährige Konsolidierung der erworbenen Hoffmann-Gruppe die Verkäufe um 14,6 Prozent.

Auf der anderen Seite schlugen Währungseinflüsse (-4,1%) negativ zu Buche. Das organische Umsatzwachstum lag bei 2,1 Prozent.

Die Gewinnzahlen stiegen nicht ganz so stark. Denn die Einbindung von Hoffmann, eine uneinheitliche Auslastung, die wegen der Inflation steigende Kostenbasis und der starke Schweizer Franken wirkten sich auf den Ertrag aus.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT stieg um 8,6 Prozent auf 358,6 Millionen Franken. Damit kam die EBIT-Marge bei 11,7 Prozent zu liegen, nach 12,1 Prozent im Vorjahr. SFS hatte eine Marge von "rund" 12 Prozent versprochen.

Unter dem Strich blieben 268,5 Millionen Franken als Reingewinn, knapp 1 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Die Dividende solle "aufgrund der robusten Ertragslage" stabil bei 2,50 Franken je Aktie gehalten werden.

Für das Geschäftsjahr 2024 geht SFS von einer EBIT-Marge "in etwa" auf Vorjahresniveau aus. Der Ausblick bleibe aber von erheblichen Unsicherheiten geprägt.

In diesem Umfeld behielten die Fortführung der Innovationsprojekte zur Realisierung des zukünftigen Wachstums sowie die Sicherstellung effizienter und profitabler Geschäftsprozesse höchste Priorität. Chancen und Möglichkeiten wolle man konsequent nutzen.

SFS schlägt Siemens-Managerin Tanja Birner zur Wahl in den VR vor

Beim Metallverarbeiter SFS wird der nächsten Generalversammlung die Siemens-Managerin Tanja Birner zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Birner ist beim deutschen Konzern Senior Vice President Global Sales & Marketing.

Aufgrund ihrer mehrjährigen Erfahrung in multidivisionalen, internationalen und börsenkotierten Industrieunternehmen werde Birner eine "wertvolle Ergänzung" des Gremiums sein, erklärte SFS am Donnerstag.

Zudem gab es zuletzt einige Veränderungen in der SFS-Konzernleitung. So übernahm Urs Langenauer per 1. Januar von Alfred Schneider die Leitung der Division Automotive. Schneider wird die Gruppe noch bis zu seiner Pensionierung Ende Mai weiter unterstützen.

Ebenfalls per 1. Januar 2024 wurde Thomas Jung die Verantwortung für die Division Construction von Arthur Blank übertragen. Mit dieser Ernennung ist Jung in die Konzernleitung aufgestiegen. Arthur Blank ist neu Personalleiter and verantwortlich für die Kommunikation.

Vorbörslich geht es für die SFS-Aktie zeitweise um 2,5 Prozent runter.

ra/cf

Heerbrugg (awp)