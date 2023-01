SFS-Aktie: SFS plant zwei Personaländerungen in der Führungsebene

Neu soll Fabian Tschan in den Verwaltungsrat einziehen und dort Bettina Stadler ablösen. Zudem ist in der Geschäftsleitung Thomas Jung per Anfang 2024 zum Leiter Construction und damit zum Nachfolger von Arthur Blank ernannt worden, der zum Jahresende 2023 von dem Posten zurücktritt.

Im Verwaltungsrat soll Fabian Tschan als Vertreter der Familienaktionäre Stadler/Tschan die Kontinuität sicherstellen, wie SFS am Freitagabend mitteilte. Die bisherige Vertreterin der Aktionärsfamilien Bettina Stadler werde sich an der Generalversammlung vom 26. April 2023 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen.

Der künftige Leiter der Division Construction, Thomas Jung, startete bei SFS als General Manager für Zentral- und Osteuropa am Standort Oberursel in Deutschland. Während der letzten drei Jahre war er in den USA für die Geschäftsaktivitäten der Division Construction in Nordamerika zuständig. Mit der Ernennung zum Divisionsleiter werde er per 1. Januar 2024 in die Konzernleitung eintreten, heisst es.

Der derzeitige Divisionsleiter Arthur Blank werde nach dem Rücktritt von seiner Position per Ende 2023 noch bis zu seiner Pensionierung Ende 2024 SFS in ausgewählten Projekten unterstützen. Blank habe während seiner rund 40-jährigen Karriere die Division Construction mitaufgebaut und massgeblich zu deren erfolgreichen Positionierung beigetragen, schreibt SFS.

