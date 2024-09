SFS-Aktie: SFS bestätigt Prognosen für 2024

So erwartet SFS weiterhin ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr. 2023 hatte der Konzern einen Umsatz von 3,09 Milliarden Franken geschrieben.

Ausserdem will das Unternehmen nach wie vor etwas profitabler werden als im Vorjahr. Die EBIT-Marge als Mass für die operative Profitabilität, die im Jahr 2023 bei 11,7 Prozent lag, solle "leicht" zunehmen, heisst es in der Präsentation zum Investorentag, die das Unternehmen am Mittwochabend veröffentlichte. Am Investorentag macht Finanzchef Volker Dostmann laut der Präsentation weitere Angaben zum Ausblick und den Prioritäten des Unternehmens.

tv/

Heerbrugg (awp)