SFS-Aktie schwächelt: SFS vereinfacht Konzernstruktur und ernennt neuen Personalchef

Nach der Übernahme von Hoffmann werden die Segmente Distribution & Logistics (D&L) und Fastening Systems (FS) neu aufgestellt, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Die beiden Divisionen D&L International sowie D&L Switzerland würden aufgehoben und im Segment D&L zusammengelegt, heisst es. Damit sollen verstärkt Cross-Selling-Potenziale zwischen den Produktbereichen Werkzeuge, Befestigungstechnik und Bewirtschaftungslösungen genutzt werden. D&L trete am Markt weiterhin unter den etablierten Marken SFS und Hoffmann Group sowie den Produktmarken "Garant" und "Holex" auf.

In dem Segment D&L fokussiere SFS künftig vollständig auf das Handelsgeschäft mit Kunden in der industriellen Fertigung. Die auf die Bauindustrie ausgerichteten Geschäftsbereiche der Division D&L Switzerland gehören hingegen ab dem neuen Jahr zum Segment FS.

Dieses Segment, zu dem aktuell nur die Division Construction gehört, wird ebenfalls neu aufgestellt. Mit der Zusammenlegung der auf die Bauindustrie ausgerichteten Geschäftsbereiche der Division D&L Switzerland werde der endmarktspezifische Fokus des Segments FS weiter geschärft, heisst es.

Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs D&L übernimmt der bisherige Chef von D&L International, Martin Reichenecker. Er ist laut Mitteilung seit 2004 bei Hoffmann tätig und seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Firma. Der bisherige Leiter Construction, Thomas Jung, wird derweil zum Leiter FS.

Neuer Chief Human Resources Officer

Iso Raunjak, der bislang für die Division D&L Switzerland verantwortlich war, wurde per 1. Januar zum CHRO von SFS ernannt. Damit übernimmt er nebst dem Bereich Human Resources auch die Verantwortung für die Marketing- und Kommunikationsabteilung sowie für den Bereich ESG. In dieser neuen Rolle bleibt er in der Konzernleitung.

Sein Vorgänger Arthur Blank, der die Abteilung Corporate HR & Communications seit Anfang Jahr interimistisch leitet, wird per Ende 2024 pensioniert und tritt damit auch aus der Konzernleitung aus. Er war seit 1982 beim Unternehmen tätig und wird von Verwaltungsrat und Konzernleitung für "seine Loyalität und das langjährige, überaus erfolgreiche Engagement in verschiedenen Management-Positionen" gelobt.

Am Dienstag geben SFS-Papiere an der SIX zeitweise um 0,15 Prozent nach auf 130,40 Schweizer Franken.

Heerbrugg (awp)