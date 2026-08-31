SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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31.08.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SFS. Zuletzt sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 134,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 134,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 134,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 57 Stück.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,80 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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