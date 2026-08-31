SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,60 CHF nach oben.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 134,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die SFS-Aktie bei 135,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 134,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'127 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,97 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,25 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus
SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.