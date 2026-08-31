SFS Aktie News: SFS reagiert am Montagnachmittag positiv

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 134,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die SFS-Aktie bei 135,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 134,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'127 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,97 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,25 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS