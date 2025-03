SFS Aktie News: SFS am Vormittag billiger

Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 112,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'898 Punkten liegt. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 112,20 CHF ein. Bei 112,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 4'479 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 133,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,78 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte SFS am 17.07.2025 präsentieren. Am 21.07.2026 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

