SFS Aktie News: SFS verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 139,60 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'831 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 139,60 CHF. Bei 141,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'470 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 4,87 Prozent zulegen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 42,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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