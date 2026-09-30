SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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30.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittwochvormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SFS. Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 136,80 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 136,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 136,80 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 136,80 CHF. Zuletzt wechselten 113 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,22 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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