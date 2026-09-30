SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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30.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 138,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 138,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 139,00 CHF zu. Bei 136,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'921 SFS-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 5,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Mit einem Kursverlust von 29,18 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,22 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 30.09.2026
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