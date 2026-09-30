SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Das Papier von SFS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 138,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 138,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'145 SFS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 28,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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