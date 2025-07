SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 106,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'697 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 106,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,00 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 6 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,80 CHF. 26,23 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 9,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2024.

Am 06.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 05.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,53 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

