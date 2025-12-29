SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.12.2025 16:29:00
SFS Aktie News: SFS gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Die Aktie von SFS zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 108,80 CHF zu.
Das Papier von SFS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 108,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 18'195 Punkten steht. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 109,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'362 SFS-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 126,40 CHF erreichte der Titel am 03.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,18 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 95,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,65 CHF aus.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 05.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,30 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie in Rot: Konzern stärkt Handelsgeschäft durch Übernahme langjähriger Partner
SFS-Aktie in Rot: Industriekonzern schliesst Werk in Flawil - 75 Stellen fallen weg
SFS-Aktie leichter: SFS-Werk im sanktgallischen Flawil droht die Schliessung
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS gewinnt am Montagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
23.12.25
|SFS Aktie News: SFS am Mittag behauptet (finanzen.ch)
|
23.12.25
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.12.25
|SFS Aktie News: SFS tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.12.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.12.25
|SFS-Aktie in Rot: Konzern stärkt Handelsgeschäft durch Übernahme langjähriger Partner (AWP)
|
10.12.25
|SFS festigt Marktposition im Handelsgeschäft (EQS Group)
|
09.12.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)