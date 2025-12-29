SFS Aktie News: SFS gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Das Papier von SFS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 108,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 18'195 Punkten steht. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 109,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'362 SFS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,40 CHF erreichte der Titel am 03.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,18 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 95,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,65 CHF aus.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 05.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,30 CHF je SFS-Aktie.

