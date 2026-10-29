SFS Aktie News: SFS fällt am Mittag

Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 140,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'793 Punkten realisiert. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 140,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,40 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'015 Stück gehandelt.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 4,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,20 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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