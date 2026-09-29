SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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29.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Dienstagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SFS. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 136,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 136,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 137,00 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 137,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 977 SFS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 6,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,22 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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