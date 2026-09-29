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29.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS legt am Dienstagnachmittag zu

SFS Aktie News: SFS legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 139,00 CHF.

SFS
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 139,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 140,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 137,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'539 SFS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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