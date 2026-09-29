SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Mittag

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 138,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'857 Punkten notiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,00 CHF zu. Bei 137,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'810 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 6,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,22 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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